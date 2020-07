Hoorspelroute door het park in Kampen: ,,Podcasts ken ik wel...’’

VIDEO Gemist? Grote brand in Apeldoorn en boze boeren op de A1

10:04 Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio. Door een corona-uitbraak bij een visverwerkingsbedrijf in Twello, had de gemeente Voorst ineens relatief de meeste besmettingen van Nederland, in Apeldoorn legde een vlammenzee het levenswerk van de familie Van der Bunt in de as en protesterende boeren legden onder andere bij Deventer verkeer op de A1 stil.