Horeca grijpt kans in Kampen tijdens zondagsrust bij oliebollenkramen

Een oliebol kopen op de zondagse oudejaarsdag in Kampen? Kan best, maar niet bij de officiële oliebollenbakkers. Want waar de zondagsrust de verkoop van oliebollen verbiedt vanuit een kraam, grijpt de horeca haar kans. ,,Daar moeten ze wat aan doen'', vindt bakker Wim Meurs in zijn kraam op de Vispoort achter het Stedelijk Museum.

,,Dat ze niet willen dat ik op zondag open ga, kan ik begrijpen. Maar dan moeten ze iedereen gelijk schakelen.'' Al een jaar of 35 staat hij in de wintermaanden in Kampen, dus al diverse keren maakte hij de nadelige effecten van de zondagsrust aan den lijve mee.

Klagen bij de gemeente? Meurs ziet dat niet zo zitten. ,,Ik kom uit Ugchelen, vlakbij Apeldoorn. Als ik ga klagen zegt de gemeente vast; dan ga je toch lekker naar Apeldoorn?''. Meurs vermoedt een beetje omzetverlies door die gedwongen sluiting op zondag, collega Rein Venekamp op het Meeuwenplein denkt daar anders over. ,,Een aderlating in m'n portemonnee. Ik denk toch wel een omzetverlies van rond de 60 procent.''

Onaangename verrassing

Nog niet eerder maakte de Groninger oliebollenbakker de oudejaarsdag in Kampen mee op zondag, en het was dan ook een onaangename verrassing toen hij begin november ontdekte dat hij op oudejaarsdag helemaal niet open mag. ,,Dat stond in de kleine lettertjes.'' Daar waar de officiële oliebollenverkopers zondag de kramen gesloten moeten houden, daar grijpt de Kamper horeca haar kans.

Bij café De Stomme van Campen worden zondag volop oliebollen gebakken. Tien voor tien euro inclusief een pilsje, wijntje of koffie. ,,Oliebollen mogen ook meegenomen worden haar huis'', meldt het café alvast. En ook bij Toko Medan aan de Geerstraat worden zondag oliebollen voor het goede doel gebakken, door de lokale PvdA-afdeling. ,,De eerste is gratis, daarna zijn ze vijftig cent per stuk'', weet oliebollenbakker Theo Nieuwenhuizen die hierin samen opereert met de beweging Kampen Op Zondag.

Kraampje

Ja, oliebollen verkopen mag die dag vanuit de toko weet Nieuwenhuizen. ,,Omdat wij in een horecabedrijf staan. Horecabedrijven mogen alles.'' Bij goed weer worden de oliebollen misschien wel verkocht vanuit een kraampje op straat, voorspelt de PvdA'er. Dat mag weer niet, meldt de gemeente. ,,Voor een kraampje is een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning wordt niet verstrekt voor een zondag.'' Andere restricties voor oliebollenverkoop vanuit de horeca zijn er niet. ,,Met het menu bemoeien wij ons niet, dus dit is geen belemmering'', aldus de gemeente - die ondanks dat bij concrete aanwijzingen dat de regels worden overtreden zondag wel gaat handhaven.