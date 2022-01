Horeca in Kampen zet illegaal de deuren open: ‘We hebben geen perspectief’

Ontbrande lithiumbat­te­rij vermoede­lijk weer oorzaak van brand bij schrootver­wer­ker in Kampen

De brand die gisteravond kort woedde bij schroothandel Regelink in Kampen, is vermoedelijk ontstaan door een spontaan ontbrande lithiumbatterij. Dat zegt Frits Stam, mede-eigenaar van het bedrijf aan de Haatlandhaven. ,,De oorzaak van de brand is nog in onderzoek, maar we vermoeden dat het ontstaan is bij een lithiumbatterij.’’

12 januari