Horeca Kampen mag terras jaar langer verruimen

Bovenkerk in Kampen voor een avond in het rood

11 augustus Diverse Kamper monumenten werden dinsdagavond in het licht gezet; niet zomaar licht, maar rood licht. Een alarmsignaal van de evenementenbranche, bedoeld om aandacht te vragen voor de penibele situatie van die branche in coronatijd. ‘Red Alert’, zo was de naam van de landelijke campagne. In Kampen kreeg onder andere de Bovenkerk een avond lang een rode gloed.