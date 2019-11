Huisartsen in Kampen weigeren nieuwe patiënten: ‘Pijnlijke maatregel’

De huisartspraktijken in Kampen zitten helemaal vol. Huisartsen van de Huisartsengroep Kampen nemen daarom per 1 november geen nieuwe patiënten aan. Anders kan het verlenen van noodzakelijke zorg voor patiënten volgens de artsen niet gegarandeerd worden. Mensen die naar Kampen verhuizen, zijn de dupe.

Tot eind vorige maand werden patiënten nog tijdelijk aangenomen in afwachting van de komst van een nieuwe huisarts, maar er is geen nieuwe huisarts gekomen. ,,Het is een pijnlijke maatregel en heel vervelend”, realiseert de Kamper huisarts Sjoerd Zwart zich. ,,Als huisarts wil je dienstbaar en laagdrempelig zijn.”

Geen alternatief

Het is voor het eerst dat huisartsen in Kampen personen weigeren. ,,Ik ben dertig jaar huisarts, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Er is geen alternatief. Anders kunnen we niet instaan voor goede zorg voor de patiënten. 1,5 jaar hebben we tijdelijke patiënten gespaard, die naar de nieuwe praktijkhouders zouden gaan. Er is alleen geen nieuwe huisarts gekomen”, legt huisarts Zwart uit. Zelf is hij nu 64 jaar. ,,Vijf van de huisartsen in Kampen stoppen de komende vijf jaar. Het probleem kan nog groter worden.”

De werkdruk is volgens Zwart te hoog. ,,Ik ben altijd laat klaar met werken en werk tien of elf uur per dag. Daarnaast moeten we nachtdiensten doen.” Kampen telt 13 praktijken en heeft 19 praktijkhouders, waarvan Zwart er één is. In Kampen heeft elke praktijkhouder ruim 2400 patiënten. Dit is ongeveer 100 meer dan het landelijk gemiddelde.

Spoedgevallen

De huisartsen in Kampen blijven voor spoedgevallen voor iedereen bereikbaar. ,,We gaan mensen die bloedend voor de deur liggen, wel helpen. Mensen die geen acute zorg nodig hebben moeten contact opnemen met de zorgverzekeraar en kijken wat de mogelijkheden zijn.”

De Kamper Huisartsengroep heeft vorige maand de hulp ingeschakeld van zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor het oplossen van het huisartsentekort. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Nieuwe huisartsen hebben zich echter nog niet gemeld en volgens Zilveren Kruis is er nog geen zicht op een oplossing. ,,We moeten onderzoeken hoe er meer huisartsen kunnen komen of de druk in een praktijk verlaagd kan worden. Dat lossen we niet in een maand tijd op”, vertelt Zilveren Kruis-woordvoerder Christine Rompa.

Oplossing

Volgens Zilveren Kruis hebben zich nog geen verzekerden gemeld die niet bij een huisarts in Kampen terecht kunnen. ,,Als iemand zich bij ons heeft gemeld dan kijken we per individuele patiënt naar een oplossing”, zegt Rompa. ,,Dit is afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft. Bij eerdere plaatsen waar een patiëntenstop was ging dat niet gemakkelijk, maar lukte het over het algemeen wel. Dan kijken we bijvoorbeeld of er bij een praktijk toch niet een plekje is omdat iemand net is weggegaan.”

Het probleem van het huisartsentekort is ontstaan doordat er veel nieuwe mensen in Kampen zijn komen te wonen en een huisarts met pensioen ging. Nieuwe inwoners kunnen voorlopig geen huisarts in Kampen krijgen, maar kinderen die worden geboren van ouders die al bij een huisarts zitten wel. De rol van de gemeente Kampen is beperkt. Wethouder Jan Peter van der Sluis laat desgevraagd weten de zorgen over de gang van zaken vrijdag te hebben geuit bij Zilveren Kruis. ,,Ook zij zien de urgentie van de ontstane situatie en hebben ons toegezegd dit actief op te pakken.”