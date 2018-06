Huishoudelijke hulp wordt bijna 4 ton per jaar duurder in Kampen

Bierkrat­ten­muur voor getrouwde Bart Biersteker uit IJsselmui­den

22 juni „Als jullie maar niks uithalen in mijn huis," zei Bart Biersteker uit IJsselmuiden nog tegen zijn vrienden. Bart is vandaag in het huwelijksbootje getreden met zijn geliefde Sanderijn van der Steg. En wat doe je als vriendengroep als er iemand gaat trouwen? Juist. Iemand in de maling nemen.