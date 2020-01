Huisvesting arbeidsmigranten in IJsselmuiden lijkt rond

Die kritiek werd ook gevoerd door weerstand vanuit de bewoners van De Koekoek die van zich lieten horen tijdens het raadspreekuur en hun verwondering uitspraken over het feit dat ze over de huisvestingsplannen voor 750 tot 1000 arbeidsmigranten moesten lezen in de krant, zonder dat ze daar vooraf over geïnformeerd waren.

Bedenkingen

Wethouder Albert Holtland erkende dat het een afweging was geweest wie eerst te informeren; de Kamper politiek of de omwonenden. ,,Voor beide gevallen valt iets te zeggen’’, zei de wethouder maandagavond richting de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening. Nagenoeg alle fracties hadden hun bedenkingen of vragen bij de plannen, alleen Holtland’s eigen partij GBK prees het voorstel.

Dat enthousiasme werd niet gedeeld door de overige commissieleden zoals Niels Jeurink van GroenLinks die wees op het gevaar van moderne slavernij waarbij werknemers verplicht worden ook de huisvesting bij hun werkgever af te nemen tegen hoge vergoedingen. Het felst was Lenie van Asselt van Kampen Sociaal die haar vraagtekens bleef zetten bij nut en noodzaak van de grootschalige huisvesting van de arbeidsmigranten in De Koekoek.

Op alle vragen had wethouder Holtland antwoorden: de aantallen te huisvesten migranten waren gebaseerd op vragen vanuit het tuinbouwgebied zelf, de neer te zetten woonunits zijn gebaseerd op werkbezoeken van het college aan vergelijkbare projecten. Maximaal vier individuele slaapkamers rondom een gemeenschappelijke woonkamer met badkamer. Toen bleek dat de plannen de gemeente geen geld gaan kosten maar mogelijk zelfs door de pacht van gemeentelijke grond geld gaan opleveren, lieten de meeste commissieleden hun bezwaren varen.

Van Asselt liet weten het voorstel ook in die vergadering te willen bespreken, ondanks de uitgebreide toelichting van Holtland. ,,Hij lult zo lang dat ‘ie hoopt dat wij door de bomen het bos niet meer zien’’, zei ze. .

