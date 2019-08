Hulppakketten voor kinderen uit minima-gezinnen in Kampen goed ontvangen: ‘Eindelijk iets met een kaartje eraan...’

Aanleg tweede aardwarmte­bron voor bedrijven in de Koekoeks­pol­der in zicht

7 augustus De aanleg van een tweede aardwarmtebron in de Koekoekspolder komt in zicht, de verwachting is dat de bron in de tweede helft van 2020 aangelegd wordt. Dat zegt Radboud Vorage, projectleider van initiatiefnemer Greenhouse Geo Power. Al eerder waren er plannen voor de aanleg van een tweede aardwarmtebron in het tuinbouwgebied, maar die strandden.