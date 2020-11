Huurbaas Kampen halveert huur horecaondernemers

Laatste Pe­ters-schip terug op de werf in Kampen: ‘Voor sommige mensen pijnlijk’

25 november Jarenlang was de Caranx hét symbool van de laatste maanden van scheepswerf Peters en zelfs ná het faillissement van die werf. Het groen-witte gevaarte van 130 meter lang domineerde het uitzicht op de werf en luidde het einde in van datzelfde bedrijf. Nu is het schip, weliswaar met een andere naam, weer terug in Kampen.