Huurders van burgemeester en pandjesbaas Bilder ‘verlost’ van woning in Kampen

met video Meer dan de helft van de cybercrime­ver­dach­ten in Overijssel en Gelderland is onder de 23 jaar: ‘Stijgende cijfers zorgwek­kend’

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland maakt zich grote zorgen over het groeiende aantal jongeren dat een toevlucht neemt tot de online criminaliteit. Onder de verdachten van cybercrime steeg het percentage jongeren tot 23 jaar in de afgelopen jaren van 25 procent naar maar liefst 57 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de politie vrijdagmiddag in Arnhem presenteerde.

13 januari