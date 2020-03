Huys der Kunsten in Kampen na coronacrisis alleen nog op afspraak open

Actiegroep Het Oog: teveel druk op aanleg glasvezel in Wilsum

6:00 Actiegroep Het Oog in Wilsum heeft grote bedenkingen tegen de manier waarop het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Kampen wordt gerealiseerd. In een brief aan het gemeentebestuur spreekt de actiegroep over chantage. „Mensen moeten binnen 40 dagen beslissen om mee te doen, dat is veel te snel”, zegt woordvoerder Johan ten Hove. „En als ze later nog willen meedoen kost ze dat duizend euro.”