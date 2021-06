Huys der Kunsten viert twintigjarig bestaan met boek en bier

Care4dogs in IJsselmui­den moet training van honden en begelei­ding van zorgcliën­ten in voortuin staken

9 juni Het bedrijf Care4dogs aan de Oosterholtseweg in IJsselmuiden krijgt van de gemeente Kampen geen vergunning om zijn activiteiten in de voortuin uit te voeren. Die zouden te veel geluidsoverlast kunnen veroorzaken voor de omliggende panden. Met de beslissing van de gemeente is een einde gekomen aan een langslepend conflict tussen de buurt en het bedrijf. Maar dat einde is misschien nog niet definitief.