Hysterische vrouw die inboedel kort en klein sloeg in Kampen krijgt voorwaardelijke taakstraf

De 22-jarige Sharon van E. vierde Eerste Kerstdag bij haar ex-vriend in diens appartement aan de Hofstraat. Uit haar verklaring blijkt dat hij haar begon te mishandelen waarna ze volledig door het lint ging. Opgeroepen agenten poogden haar tevergeefs te kalmeren. Toen ze van het balkon poogde te springen, werd dat net op tijd verhinderd. De televisie ging in stukken, net als tafels, stoelen, het bankstel en tot aan de luxaflex bij de ramen. De goederen bleken van zorginstelling Back Up Kampen. Duidelijk was dat de vrouw die avond aardig had gedronken. In haar verhoor gaf ze aan dat ze alles kort en klein wilde slaan. Ze bood haar excuses aan de agenten aan voor haar gedrag. Ze verscheen vrijdag niet op de zitting.