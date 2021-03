Ichthus College ziet langgewenste nieuwbouw steeds dichterbij komen: gemeente Kampen geeft groen licht

De wens voor een verbouwing of nieuwbouw van de middelbare school aan de Jan Ligthartstraat in Kampen leeft al jaren bij het schoolbestuur. De schoolgebouwen zijn aan een grondige opknapbeurt toe. Leek het er in 2019 nog op dat de ‘vernieuwbouw’ vanwege bezuinigingen nog zeker drie jaar uitgesteld werd, vorig jaar gaf het Kamper college aan in principe mee te willen werken aan het verzoek van het schoolbestuur. Zij stelde voor om de verbouwing in één keer aan te pakken, in plaats van stapsgewijs uitgesmeerd over meerdere jaren.