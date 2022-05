Iedereen kent haar man, maar wie was verzetsvrouw Annie Post uit Kampen? ‘Ze is onterecht vergeten’

De Kamper boerderij van het gezin Post werd bij een Duitse klopjacht overvallen in de nacht van 26 op 27 juli 1943. Vader Marinus ontkwam met een schot in zijn been. Moeder Annie werd samen met oudste zoon Jan tegen de muur gezet. Spreken moesten ze. Over de vele onderduikers die ze verstopten. En over het grootschalige verzetswerk van Marinus en zijn broer Johannes Post.

Annie en de 16-jarige Jan hielden hun mond. De boerderij in de wijk Onland werd drie dagen later in de as gelegd. Later zal Jan zeggen: ,,Mijn vader had me praten geleerd, maar zwijgen ook. Dat laatste is moeilijker.’’