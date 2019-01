IJsclubs machteloos, schaatsen zit er voorlopig niet in

Oppakken van een saucijzen­brood­je veroorzaak­te dodelijk ongeval N50

13:42 Hij wilde even een saucijzenbroodje oppakken, dat naast hem in de cabine van de vrachtwagen lag. Dat ene moment had dramatische gevolgen. De chauffeur uit Meppel botste op de N50 bij de afslag Kampen-Zuid op de achterste personenauto van een file. De bestuurder daarvan kwam om het leven. Het slachtoffer was 37 jaar en vader van een kind.