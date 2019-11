IJssel bij Kampen proeftuin voor Rijkswaterstaat

Met het storten van een grijper vol gekleurde, x-vormige betonblokken is vandaag de aanleg van drie flexibele rivierkribben in de IJssel bij Kampen voltooid. Een jaar lang gaat Rijkswaterstaat bekijken wat het effect is van deze waterdoorlatende kribben. Verwacht wordt dat ze een positief effect zullen hebben op de visstand, zorgen voor een betere stroming in de rivier en minder baggerkosten.

Rivieren zijn continu in beweging, reden waarom flexibele kribben een uitkomst zouden kunnen zijn. Ze kunnen eenvoudig worden gestort en weer worden weggehaald om elders te worden gebruikt. En omdat de x-stream blokken niet in verband maar wel in elkaar gehaakt liggen, kan water en zand er doorheen stromen.

Truc

„De truc van de flexibele krib is dat ontgrondingskuilen rond de kop van de krib worden verminderd”, legt Yuri Wolf uit. Hij is manager Innovatie bij Rijkswaterstaat. Dat levert volgens hem een aanzienlijke besparing op baggerkosten op. Het uitgespoelde zand hoopt zich namelijk elders weer op. „Daarnaast willen we met de open structuur bereiken dat het meer habitat vormt voor flora en fauna.”

Drie kribben

Laboratoriumproeven hebben al uitgewezen dat het werkt. In de IJssel, ter hoogte van Wilsum, zijn nu aan beide zijden in totaal drie kribben aangelegd om te kijken of het ook in de praktijk werkt.

Naast de flexibele krib doet Rijkswaterstaat in de IJssel ter hoogte van Zalk ook een test met natuurlijke dammen die het afzetten van sediment moeten sturen. Daarvoor worden boomstammen gebruikt die elders in de uiterwaarden bij onderhoud vrij komen.

Droneboot

Ook is de rivierbeheerder begonnen met het inzetten van een ‘droneboot’, die is volgestopt met apparatuur die de bodem van de rivier in kaart brengt. „De bedoeling is dat de drone uiteindelijk autonoom metingen kan verrichten die we nu normaal gesproken met een peilboot doen. Dat kan duurzamer zijn – en betaalbaarder. Bovendien kan deze vaker worden ingezet”, aldus Wolf.

Volledig scherm De droneboot moet binnenkort volledig zelfstandig op pad kunnen om metingen te verrichten op de IJssel. © Foto Freddy Schinkel

Leerruimte