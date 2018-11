IJssel en Drontermeer zo goed als verbonden

Bijna is het zover. Een open verbinding tussen IJssel en Drontermeer. Maandagmorgen heeft de aannemer van Ruimte voor de Rivier een hap genomen uit de dijk die wordt afgebroken om dat mogelijk te maken.

Het gaat om de dijk bij de Buitendijksweg in de gemeente Kampen. Als die is verdwenen, zijn IJssel en Drontermeer met elkaar verbonden via het Reevediep. Een mijlpaal voor al het werk rond Kampen in het kader van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. ,,Rivier en meer zijn nu aan elkaar gekoppeld‘‘, zegt woordvoerder Milou Bosscher. ,,Het gaat vandaag om het eerste stukje. Het duurt nog wel even voordat de dijk helemaal verdwenen is.‘‘

Het water kan binnenkort dan wel zijn gang gaan, voor pleziervaartuigen geldt dat nog niet. De laatste 150 meter van het Reevediep, aan de kant van het Drontermeer, zijn nog taboe voor de recreatievaart om de natuur ter plaatse met rust te laten. Ruimte voor de Rivier heeft bij de monding drie rieteilandjes aangelegd om tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. In december beslist de Raad van State of dat genoeg is om bootjes van IJssel naar Drontermeer te mogen laten varen.