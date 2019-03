IJsselheem interesse voor ouderen in voormalige HBS in Kampen

Zorgconcern IJsselheem onderzoekt of huisvesting voor ouderen mogelijk is in de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen in Kampen. ,,De plannen zijn nog hartstikke pril", benadrukt Bert Penninkhof, manager wonen, zorg & welzijn.

Het Rijksmonument komt later dit jaar leeg te staan. Dan vertrekt de projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier, dat Het Reevediep aanlegt. De gemeente Kampen wil het pand verkopen. Investeerder Amvest toonde interesse om met enkele zorgverleners een zorggebouw te maken van de voormalige HBS. Amvest is onlangs afgehaakt, meldt wethouder Albert Holtland.

Mooie plek

Kampen probeert nu zaken te doen met IJsselheem. Het zorgconcern heeft meerdere vestigingen in de gemeente. Zo ook pal tegenover de voormalige HBS, waar naast de polikliniek het woonzorgcentrum Myosotis is gevestigd. ,,Het is een mooie plek voor ouderenhuisvesting", vindt Penninkhof. ,,Mogelijk met of zonder zorg. Er is nog niks concreet.”

Volgens de manager zijn er nog veel vragen die moeten worden beantwoord. ,,Het is een oud pand. Er moet veel aan getekend en gerekend worden. Het is ingewikkeld om binnen de kaders die er zijn voor ouderenhuisvesting tot een model te komen dat goed te exploiteren is", weet Penninkhof. IJsselheem wil met andere zorgorganisaties in gesprek over een mogelijke samenwerking in de plannen voor het Rijksmonument.

Tijd gunnen