IJsselheem krijgt half jaar extra voor plan met voormalige HBS in Kampen

video Drie ‘Nederland­se’ wolven spoorloos verdwenen: natuurlij­ke pech of doodgescho­ten?

1 oktober Drie wolven die maanden geleden nog door Nederland zwierven en schapen pakten in Oost-Nederland zijn spoorloos verdwenen. Ze zijn voor zover bekend voor het laatst waargenomen in ons land. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging kan niet zeggen of de dieren een natuurlijke dood zijn gestorven of dat ze gepakt zijn door stropers of jagers.