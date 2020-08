IJsselheem test bijna 200 medewerkers in eigen testlocatie in Kampen: 1 coronabesmetting

In de twee weken dat woonzorgconcern IJsselheem een eigen coronatestfaciliteit in Kampen heeft, zijn 198 medewerkers getest op het virus. Eén medewerker is positief getest op COVID-19. Alle locaties van IJsselheem zijn tot nu toe vrij van coronabesmetting.

Sinds twee weken kunnen medewerkers van IJsselheem voor een coronatest terecht bij een tent in de tuin van Myosotis. De testlocatie is in samenwerking met Isala en de GGD tot stand gekomen. De ervaringen die het woonzorgconcern opdoet met de eigen testfaciliteit, worden gedeeld met andere zorgorganisaties. ,,De draaiboeken zijn inmiddels gedeeld’’, zegt Marije Zomerdijk van IJsselheem.

,,Wat we zien is dat veel medewerkers zich al bij lichte klachten, laagdrempelig laten testen’’, aldus Zomerdijk. ,,Dat is fijn, medewerkers nemen dus zichtbaar hun verantwoordelijkheid. De testfaciliteit is ook opgezet om medewerkers die twijfelen, snel te kunnen faciliteren. Zo zitten ze niet lang in onzekerheid en kunnen ze snel weer aan het werk bij een negatieve uitslag.’’

,,In geval van een positieve uitslag starten we direct met bron- en contactonderzoek, zodat we een besmetting zo snel mogelijk indammen. Die opvolging met contactonderzoek wordt uiteraard nauw afgestemd met de GGD.’’

Draaiboek

In de draaiboeken staan de afspraken over bijvoorbeeld de logistiek van de tests en de bijbehorende formulieren, het voldoende op voorraad hebben van materialen zoals de brillen, mondkapjes en isolatieschorten. Maar ook afspraken over de roosters voor het bemensen van de testlocatie door eigen verpleegkundigen, en de manier van rapporteren aan de GGD.

IJsselheem ontvangt naar eigen zeggen veel vragen om ook andere doelgroepen, zoals de inwoners van Kampen, te testen. Dat is niet mogelijk.