IJsselheem wil bezoek aan coronapatiënten bij eventuele nieuwe uitbraak: 'We hebben nu meer kennis'

Kampen speurt al drie weken naar extreem angstige hond Lot (4): ‘Het is moeilijk’

29 juli Er is duidelijk iets mis met Lot, een vierjarig eurasier teefje dat drie weken geleden op de vlucht sloeg en sindsdien nog maar sporadisch wordt gezien. Zelfs de lokroep van haar eigen bazin Angela Mietes liet ze maandag aan zich voorbij gaan. „Lot is heel angstig en niet gesocialiseerd”, zegt ze. Maar opgeven is geen optie. Inmiddels komen van alle kanten tips die moeten helpen het dier weer thuis te brengen.