IJsselkade Kampen zaterdag weer open

Video Stammen­strijd om wilgen

11:15 Het is een prachtig gezicht, de knotwilgen en populieren langs de Brinkweg in Zalk. Dat moet zelfs het waterschap erkennen. Maar Dorpsbelangen Zalk moet de door haar geplante nieuwe exemplaren wel binnen vier weken verwijderen. Het bestuur van deze belangenorganisatie blijft zich daartegen verzetten. ,,We vechten tot onze laatste snik'', verzekert bestuurslid Lucas Frijlink.