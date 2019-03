IJsselmuiden krijgt meer dan 400 nieuwe woningen

5 vragen over Twintig jaar praten, vier jaar graven: bypass bij Kampen is klaar

7:06 Is er ooit meer gestreden om een bouwproject in Kampen dan bypass Het Reevediep? Donderdag neemt koning Willem-Alexander de hoogwatergeul in gebruik. De zijtak van de IJssel waarover twintig jaar is gepraat en in amper vier jaar is aangelegd. Een opfrisser in vijf vragen.