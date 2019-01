IJsselmuiden krijgt nieuwe woningen, verzekert wethouder

Paniek vanwege ‘extreme dreiging’ op school in Kampen blijkt onterecht: ‘Dit hakt er wel in’

28 januari De melding ‘extreme dreiging geweld van buitenaf’ heeft maandagmorgen op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen voor enige paniek gezorgd; leerlingen en medewerkers verschansten zich in hun lokalen. De boodschap, die over de intercom door de school werd verspreid, bleek al snel loos alarm. Iemand had de knop van het alarmsysteem dat de school heeft voor incidenten zoals school shootings, ten onrechte ingedrukt.