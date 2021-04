IJsselmuider autoverkoper ongewild ‘model’ voor schimmige autohandel in Woerden

,,We werden benaderd door een ander autobedrijf dat we online kenden’’, vertelt Rik Tanghe over de opmerkelijke zaak. ,,Dat bedrijf was gebeld door een Duitse autokoper die een auto had gekocht bij een bedrijf in Woerden. Hij had daar een aanbetaling gedaan, maar vervolgens geen gehoor meer gekregen bij dat autobedrijf.’’