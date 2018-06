IJsselmuider basisschool wil camera’s om plein veilig te houden: ‘Het gaat te ver’

En wéér gaat het debat over boodschap­pen doen op zondag in Kampen

6:30 Politiek gaat over meer dan boodschappen doen op zondag. De negen partijen in Kampen benadrukken het maandelijks. Maar waarover werd gisteravond het langst gesproken tijdens het debat over het nieuwe coalitieakkoord? De zondagsopenstelling.