IJsselmuider echtpaar bijna weer terug uit Athene

Meerdere oplossin­gen voor ‘ongeldige pizzabon’ Kampen

16:11 De ongeldige pizzabonnen, die de klanten van de Voedselbank in Kampen vorige week hebben ontvangen, zijn inmiddels op verschillende manieren toch in te leveren. New York Pizza laat weten dat de bezoekers hun vouchers bijvoorbeeld wel kunnen inleveren in de vestigingen Dronten en Zwolle.