IJsselmuider navigator maakt zich op voor rally in Peru

Nog een dag en Jasper Riezebos begint aan een nieuw Dakar-avontuur. De IJsselmuidenaar is navigator van het Rainbow Truckteam dat eind vorig jaar naar Peru is vertrokken voor de Dakar Rally van 2019.

De start is zondagmiddag in de Peruaanse hoofdstad Lima. De racetruck en assistentievoertuigen moeten zaterdag om vier uur, lokale tijd, nog een keuring ondergaan. En daarna het feest beginnen, zo laat het truckteam vanuit Zuid-Amerika weten met een persbericht. Gerrit Zuurmond leidt het team en bestuurt de vrachtwagen waarmee het op pad gat. Riezebos navigeert, Klaas Kwakkel zit als technische man aan boord.

Andere truck

Het gaat om een andere truck dan vorig jaar toen het team de strijd moest staken door technische problemen. Riezebos rijdt mee in een nieuwe van het merk MAN. ,,Die hebben we overgenomen van het VEKA-team’’, zegt Zuurmond. ,,Een perfecte auto, die we perfect hebben laten klaarmaken. Op technisch vlak hebben we het veel beter voor elkaar dan vorige jaren.”

De truck deed eerder mee aan de rally. Een van de monteurs, Jan van der Vaet, is meegekomen met de truck omdat hij die van binnen en buiten kent. Hij maakt dus ook deel uit van het technische team dat dit jaar onder leiding staat van Gerrit van Werven. De Oldebroeker stond al eens als chauffeur op de startlijst van Dakar Rally's.

De finish halen is het doel van het team. En dat is nog best lastig, beseft Zuurmond. ,,“Je weet het bij de Dakar natuurlijk nooit. Je mag niet te veel tegenkomen. Met zeven dagen heel veel zand en duinen op het menu wordt het er echt niet gemakkelijker op.’’ Op de route door Peru staan onder meer veel duinen. ,,Mooi hoor. En Jasper is daar heel goed in. Hij kan de duinen lezen. Ik heb er alle vertrouwen in, maar de eerste dag zullen we toch weer even moeten wennen aan de auto en de omgeving.”

Quote De slag van de rally heb je zo weer te pakken. Het is wel afwachten wat er in het roadbook staat Jasper Riezebos, Navigator Rainbow Truckteam