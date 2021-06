IJsselmuider transporteur Boer waarschuwt: ‘Fuite’ wordt een lawaaiig wijkje zo

Burgemees­ter van Kampen wil meer agenten, ‘we vragen gruwelijk veel van ze’

2 juni De burgemeesters van Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst willen meer politiesterkte in de regio IJsselland-Noord. In een gezamenlijke brief aan burgemeester en voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls uiten ze hun zorgen en pleiten ze ervoor dat de politiecapaciteit besproken wordt aan de onderhandelingstafel in Den Haag.