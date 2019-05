IJsselmuider tuinvereniging Tuinlust haalt opgelucht adem

Bezoek theater Stadsge­hoor­zaal onvermin­derd hoog

Hij had verwacht na de bezoekersaantallen na het 125-jarig jubileum en het jaar van de Hanzedagen wel met een paar duizend zouden dalen, maar de belangstelling voor theater Stadsgehoorzaal blijft volgens directeur Jelle Wouda onverminderd hoog. „We zitten vandaag op precies 27.079 verkochte kaarten – en dan is het seizoen nog niet eens afgelopen. Zo hoog is het in onze hele geschiedenis nog nooit geweest", aldus Wouda, die met zijn hoofd al bij het voldoende seizoen is. Volgende week dinsdag is de presentatie van het nieuwe programma.