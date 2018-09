"Ik vind dat ik bedrogen ben"

Kampen claimde Flevoland tevergeefs

30 augustus Kampen heeft geprobeerd zich het huidige Flevoland toe te eigenen door al in 1841 een claim te leggen op het toekomstige polderland. Tot aan de Raad van State vochten juristen van de gemeente het uit, totdat het hoogste rechtscollege in 1854 een einde maakte aan de droom. Een fikse stapel handgeschreven documenten herinnert aan de kwestie. Het is een van de topstukken van de tentoonstelling Bitterzoete Zuiderzee, die zaterdag opent in het Stadsarchief in Kampen.