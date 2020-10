'Illegaal feestje' in Kampen blijkt opname voor videoclip: organisatie zit met enorme strop na politie-inval

Vorige week zaterdagavond beëindigde de politie een illegaal feest in een pand aan de Betonstraat op het bedrijventerrein in Kampen. ,,De organisator is gisteren (vorige week vrijdag, red.) al gewaarschuwd dat het niet mag, maar ze lijkt toch door te zetten’’, zei agent Dennis van Zalen daarover vorige week vlak voor het stoppen van het feest. Na een kwartiertje praten legde de organisatie zich neer bij het verbod, ingrijpen door de politie was niet nodig. Organisator Soraya Soer zei toen al een schadeclaim in te zullen dienen.