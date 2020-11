Illegaal vuurwerk in auto Kampen: ‘Ruiten school bij explosie waarschijnlijk gesprongen’

VIDEODe auto met illegaal vuurwerk die vorige week werd gevonden bij het Ichthus College in Kampen was een rijdende bom, althans zo beschouwt de politie de auto. Voor de politie is de vondst nog een mysterie.

Als de zwarte bmw in brand was gevlogen dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. ,,Dan had er ook zeker een explosie plaatsgevonden, met gevaar voor de omgeving. Gevaar voor andere geparkeerde auto's, maar ook de ruiten van de school zouden waarschijnlijk zijn gesprongen’’, aldus explosievenexpert Gerjan Baan in het opsporingsprogramma Onder de Loep.

Lees ook Drie lokalen Ichthus Kampen ontruimd vanwege auto vol zwaar vuurwerk

Baan gaat er vanuit dat bij een mogelijke explosie de kracht moet worden ingeschat op die van vier of vijf handgranaten. ,,Als zo’n auto gaat ontploffen dan is het niet alleen het explosieve materiaal wat in een auto zit, maar dan komen er ook fragmentatiedelen van het blik, kunststof en glas van de auto vrij. Je moet niet denken aan dat mensen die in de omgeving lopen dat in zich krijgen’’, vervolgt Baan.

Volledig scherm Medewerkers van de EOD bij de auto vol zwaar vuurwerk. © Schlutertainment

Scenario's

Het is voor de politie nog een raadsel waarom de auto nou bij het Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat is neergezet. Zij gaat vooralsnog van alle scenario's uit. Daaronder valt onder meer een gerichte actie, maar ook een toevalscenario, zo geeft politiewoordvoerder Sigrid Passchier aan.

,,We vermoeden dat de BMW daar die maandagochtend 2 november tussen 03.30 en 05.30 is neergezet’’, aldus Passchier. Zij hoopt dat mensen die vroeg naar het werk gingen of de hond uitlieten wat hebben gezien bij de parkeerplaats. Daarnaast zoekt de politie nog beelden van beveiligingscamera's of dashcambeelden.

Raadsel

De eigenaar van de auto is inmiddels door de politie gehoord over de vuurwerkvondst, maar diegene geeft aan niet te weten wie de auto op de parkeerplaats in Kampen heeft neergezet. Of de auto al dan niet diefstal afkomstig is, deelde de politie niet mee.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lokalen

De politie kwam het vuurwerk in de auto vorige week op het spoor na een melding uit de buurt dat er knalvuurwerk was afgegaan in de auto. De omgeving werd met linten ruim afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie kwam ter plaatse. Verder werden uit voorzorg drie klaslokalen van het Ichthus College aan de straatkant ontruimd. Na urenlang onderzoek werd het gebied in de Jan Ligthartstraat weer vrijgegeven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier onze meest populaire video’s van dit moment.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.