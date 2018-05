Impasse over camera's bij station Kampen Zuid

Volgens het kwartet is cameratoezicht een oplossing die reizigers ook willen. In enquêtes en polls geven zij aan zich onveilig te voelen in de donkere en verlaten omgeving van het station. ,,Huur de camera's, hang ze snel op en maak over twee jaar de keuze: definitief plaatsen of stoppen", aldus Lammert Bastiaan (KS).