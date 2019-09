In de achterbak van Theo keert burgemeester Brant na 650 jaar terug naar ‘zijn’ Kampen

Dit is de meest romanti­sche tank van het land

22 september Het is niet de meest voor de hand liggende trouwfoto, een gelukkig stel in vol ornaat op de schommel onder een Leopard tank op de kazerne bij ‘T Harde. Het paar in kwestie, Kristelle en Gert Jan Nieuwbroek uit IJsselmuiden en Kampen, hoefde er echter niet lang over na te denken.