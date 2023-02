In hotel langs N50 bij Kampen kunnen asielzoekers straks meer zelf doen dan nu op schip

Complotmoe­der komt weer niet opdagen bij rechtszaak overleden meisje (14): ‘Je ziet hoe emotione­rend het is’

Agnes Plaatje verspreidde complottheorieën over de dood van de dochter van aanklaagster Nicole Ruis. Haar uitingen over de overleden dochter zijn niet verwijderd, tot ontsteltenis van Ruis. Vandaag kwam de bijzondere zaak opnieuw voor de rechter, opnieuw komt Plaatje niet opdagen. Nu wordt er lijfsdwang geëist: opsluiting in een huis van bewaring om uitvoering van een vonnis af te dwingen.

8 februari