In Kamper koeienstal wonen straks mensen in nood

Video | Update ‘Schrik zit er goed in’ na dodelijk ongeval N50 bij Kampen

18 juni Bij een ernstig ongeluk op de N50 ter hoogte van de afrit Kampen-Zuid is een persoon overleden. Een ander slachtoffer is gewond en naar het ziekenhuis vervoerd. De weg is als gevolg van het ongeluk vanmorgen lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest.