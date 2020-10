In maart misschien ook stemmen op treinstations in Kampen

Kampen hangt z’n kunst letterlijk in de etalage

10:30 Een kunstroute langs ateliers van kunstenaars in Kampen? Met anderhalve meter is dat geen optie. Daarom komt de Kunstbrug in Kampen vrijdag en zaterdag met plan B: een kunstroute door de binnenstad, met kunst in winkels, een kerk en een handvol openbare gebouwen.