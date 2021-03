In onderbroek en op één sok liep opgepakte bewoner brandend pand Kampen uit: ‘Beetje louche type’

Ze is net binnen in het Italiaans-Argentijns restaurant Casa Egitto, als Daphne Drost (18) vlammen ziet in de benedenwoning aan de overkant van de smalle straat. ,,Het begon daar linksonder’’, wijst ze vanuit de voorkant van het restaurant waarin ze werkt. ,,Op een gegeven moment knalden de ramen eruit. De bewoner rende weg in onderbroek en op één sok. Ook de jongen die erboven woont in die zorgwoning kwam naar buiten, al ging hij zelfs nog even terug. Wat gá je toch doen, dacht ik nog. Onze chef had toen al de brandweer gebeld.’’