In paniek naar Kamper stadhuis, want vluchtelingenspreekuur zit op slot

Verlenging van verblijfsvergunning? Een vraag over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Fysiek contact met het vluchtelingenspreekuur van Welzijn Kampen kan even niet meer.

Een aantal vluchtelingen stond maandagmorgen in lichte paniek bij het gemeentehuis. De boodschap dat hulp de komende weken alleen digitaal of per telefoon wordt geboden, had hen nog niet bereikt, vertelt Turkan Karabek. Het is allemaal ook zo kort dag zegt de sociaal werker bij Welzijn Kampen. ,,We hebben zondagavond wel een berichtje op Fabebook gezet, maar we moeten het nog wel allemaal goed regelen.’’

Welzijn Kampen houdt drie dagdelen per week een inloopspreekuur voor vluchtelingen. Gemiddeld komen daar 20 tot 25 mensen op af. Met vragen over verblijfsvergunningen, de IND, kwijtscheldingen, brieven die ze niet goed begrijpen. Met de sluiting van IJsselheem door de corona-uitbraak, zit ook het spreekuur op slot. ,,Dat snappen wij, het spreekuur is een gebouw met kwetsbare mensen. Dan wil je niet mensen van het spreekuur over de vloer’’, zegt Turkan Karabek.

Welzijn Kampen doet er alles aan om mensen te helpen waar mogelijk, zegt ze. ,,We vragen ze te bellen, te mailen, foto's te maken van papieren. Tolken blijven ook beschikbaar, daar gaan we zeker voor zorgen. We zijn nu aan het uitzoeken hoe we dat het beste kunnen doen, op een positieve en creatieve manier. We laten deze mensen niet los.’’