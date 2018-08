In stilte de straat op in Kampen voor Lili en Howick

In relatieve stilte aandacht vragen is het plan van GroenLinks, van zonsopgang tot zonsondergang. Verzamelpunt is het Vispoortplein, nabij de Stadsbrug in het centrum van Kampen. Het plan is onder meer een brief te schrijven aan staatssecretaris Harbers die uitzetting nog kan voorkomen. ,,Of een petitie ondertekenen. Teksten maken die we op een groot bord kunnen zetten of verspreiden via Twitter en Facebook. We willen laten zien dat het echt niet kan wat er nu gebeurt'', zegt fractievoorzitter Nieke Jansen. Een stille tocht is niet de bedoeling, een zwijgende sit in evenmin. ,,Het moet geen schreeuwerig protest worden, met spandoeken, wel een voorbeeld van steun voor Lili en Howick en andere kinderen die met uitzetting worden bedreigd.''