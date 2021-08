Ina (63) is weg uit Kampen, maar keert met IJssel in haar boek terug naar haar roots

Als kind was De Wilde (63) al verknocht aan de IJssel en nog altijd houdt ze van de rivier die voorbij Kampen uitmondt in het IJsselmeer. Het water, de wind, de regen in het gezicht tijdens vaartochtjes. Haar vader was verknocht aan het water. Haar eerste grote liefde woonde op Zuid, nabij de rivier. Als meisje van negentien ging ze met hem mee, samen in een bootje. ,,Daar kon ik zo van genieten. Elk voorjaar kreeg ik een boeketje boterbloemen die hij langs het water had geplukt. Na een dag waren ze verwelkt, maar dat gaf helemaal niet.’’