Ineens heeft de fractievoorzitter een snor en rotte tanden: verkiezingsspandoeken in Kampen beklad

Kanovereni­ging moet praten als Brugman voor een goede passage van Reevesluis bij Kampen

De passeerplaats bij de Reevesluis in het Drontermeer voor kanovaarders ligt er nog net zo ‘onhandig’ bij als afgelopen zomer. Over een oplossing moeten beide partijen, vlak voor de start van het nieuwe vaarseizoen, nog in gesprek. ,,We zijn nog in overleg met Rijkswaterstaat, en hebben een aantal alternatieven aangedragen’’, vertelt Johan Hertong van kanovereniging Skonenvaarder.

8 februari