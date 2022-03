Informatieavond over werkzaamheden aan het project Roggebot tussen Kampen en Dronten

De nieuwe brug is een stug hoger dan de huidige en hoeft daardoor minder vaak open voor schepen, dat scheelt een hoop files op de route tussen Dronten en Kampen. De afgelopen maanden is de fundering van de brug aangelegd, voorbereidende werkzaamheden van het project zijn afgerond. Weggebruikers zien de contouren van de nieuwe verkeerssituatie steeds meer vorm krijgen.

Op donderdag 14 april om 19.30 uur organiseren provincies Flevoland en Overijssel en de aannemerscombinatie Roggebot een informatiebijeenkomst over het project N307 Roggebot-Kampen. Geïnteresseerden kunnen zich per email (info@ijsseldeltaprogramma.nl) aanmelden. Wie liever nog niet fysiek bijeenkomt, kan vragen stellen via het emailadres of een afspraak maken voor uitleg in het informatiecentrum van het project. Dat infocentrum, vlakbij Flevoweg 90, is iedere dinsdag tussen 13.00 en 17.00 uur ook open.