Inge overdonderd door alle reacties na vondst paspoorten in pakket Bol.com

Stations­kwar­tier Kampen vier jaar later klaar

7 november Vijf jaar na de start van de bouw in Kampens nieuwste wijk wonen er nu 514 mensen in het Stationskwartier. In het noordelijk deel van de wijk zijn in totaal 171 koop- en huurwoningen opgeleverd, in het zuidelijk deel zes vrijesectorwoningen. Dat blijkt uit een tussentijds overzicht van de gemeente Kampen. Naar verwachting is de wijk pas in 2024, vier jaar later dan gepland, volgebouwd.