Inschrijven op een kavel in het nieuwe dorp Reeve bij Kampen kan vanaf morgen

Bouw van dorp Reeve bij Kampen is in zicht: ‘Heel veel interesse om er te wonen’

14 september Na een lange en moeilijke aanloop gaat het eindelijk gebeuren. De bouw van het dorp Reeve is in zicht. Het bouwrijp maken is begonnen, de verkoop van de woningen volgt in het voorjaar en de eerste paal gaat mogelijk later in 2021 de grond in. ,,Er is veel interesse.”