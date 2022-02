Internationaal geroemde harpiste Lavinia Meijer treedt op in De Burgwal in Kampen

Vrijspraak voor Kampenaar (81) die koster zou hebben bedreigd: ‘Je bent een nazi, ik sla de bril van je kop af’

De 81-jarige J.G. van der L. uit Kampen, die vorig jaar dreigde dat hij een kerk in zijn woonplaats in de fik zou steken, is door de politierechter in Zwolle vrijgesproken. De beschuldiging is door het Openbaar Ministerie niet precies genoeg omschreven in de dagvaarding.

