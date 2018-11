Intocht in Kampen met recordaantal pieten

Mensen uit heel Nederland doen zich graag voor als zwarte piet in Kampen, zegt Jacco Swillens van de stichting Sint in Kampen. Vanuit Gouda, Leeuwarden en Groningen komen ze zaterdag naar de stad voor de plaatselijke intocht van Sinterklaas. ,,Omdat het zo'n mooie plek is. De IJssel, de kade en vergeet ook de lange winkelstraat niet.‘’ De belangstelling van buitenaf voor het kostuum van piet, wil niet zeggen dat iedereen welkom is. ,,We screenen de pieten wel hoor, al zijn we geen politie. We willen wel een bepaald niveau. Maar de controle daarop houdt ergens op.”

De pieten komen dit keer met twee boten naar het Van Heutszplein. Naast salonboot de Veerman, de vaste pakjesboot in Kampen, vaart nu ook de Summertime mee. In totaal is er plaats voor zo'n 300 pieten. ,,Daarmee zitten we ook wel zo'n beetje vol.” Een week na de intocht volgt nog een Sinterklaasfestival, met onder meer een pietendorp in het Keizerskwartier. Met pietenhotel, pakjeskamer, het paard van Sinterklaas, een brievenbus en wensboom.

Roetveegpiet

Volledig scherm Sinterklaas op Urk. © Eigen foto Over de kleur van de pieten in Kampen wil Swillens niets zeggen. Dat mag van hem geen gespreksonderwerp zijn. ,,Wij breken de discussie liever met diverse type pieten. Klusjespiet, kookpiet, opa-en-oma-piet, kapiteinpiet.” En pieten die abseilen van de Nieuwe Toren, die zijn er ook. Op Urk is de piet in elk geval zo zwart als roet. ,,Omdat die door de schoorsteen is gekomen”, legt Jan Anker uit, bestuurslid van de Stichting Intocht Sinterklaas Urk. Met roetveegpieten hoeft hij niet aan te komen in het vissersdorp. ,,Acht van de tien sponsors wil alleen een bijdrage leveren als pieten zwart zijn.”

Landelijke intocht

Urk zou graag eens het decor van de landelijke intocht willen zijn, zoals Kampen was in 2007. Vijf jaar geleden werd een regisseur van buitenaf ingehuurd om het dorp daarvoor in beeld te krijgen. Dat is gelukt, zegt Anker. ,,Drie jaar geleden zijn we benaderd voor de landelijke intocht. Twee jaar geleden nog een keer.” Urk zei twee keer ‘nee‘ omdat het beter beslagen ten ijs wilde komen. Maar de kans dat het werkelijk gebeurt is er niet groter op geworden sinds de discussie over de kleur van de pieten. ,,We gaan een landelijke intocht echt niet organiseren tegen elke prijs. Natuurlijk zou het een mooie promotie voor Urk zijn. Urk is een mooie, authentieke plek met een geschikte haven. Maar de inwoners hebben er niets aan. Een uurtje hatseflats op televisie en dat is het dan. Dan hebben we liever een leuk feest voor Urkers en mensen uit de regio. Er komen nu al elk jaar weer vijf-, zesduizend mensen af op onze intocht.”

Quote De Urkers hebben zelf niets aan een landelijke intocht. Een uurtje hatseflats op televisie en dat is het dan. Jan Anker, Bestuurslid Stichting Intocht Sinterklaas Urk

Urk warmt de komst van Sinterklaas al een paar jaar op met een eigen Pepernotenjournaal. De editie van 2018 draait om vier zwarte pieten die niet met de pakjesboot naar Nederland komen, maar op een alternatieve manier de reis maken. Sinds maandag staat de eerste aflevering van het vijfdelige journaal online. In een paar uur tijd is die al bijna 1500 keer bekeken. SISU heeft er dan ook alles aan gedaan de serie onder de aandacht te brengen. Met een lespakket bijvoorbeeld, voor basisscholen.