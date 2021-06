Inwoner Kampen wil af van ‘onhoudbare’ verkeersdrempel voor zijn deur: ‘Het lijkt wel een aardbeving’

,,Het is vergelijkbaar met een aardbeving’’, zegt Wiljan Wensink. De auto’s en vrachtwagens die in Kampen dagelijks over de drempel rijden, zijn hem een doorn in het oog. ,,Er ontstaan scheuren. Ik denk niet dat het kan, zo’n drempel voor een huis. We worden elke dag geteisterd door van alles.’’